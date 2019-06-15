الرعيني يناقش جهود السلام في اليمن مع ممثلين من وزارتي الخارجية والعدل الفنلندية

ناقش وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني ،اليوم ، مع مسؤولي الشرق الاوسط وأفريقيا ومسؤولة التنمية السياسية في وزارة الخارجية الفنلندية،جهود السلام في اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

ووفق وكالة "سبأ" ناقش الوزير الرعيني أيضا مع المسؤولين الفلنديين احتياجات بناء السلام واستكمال الانتقال السياسي في بلادنا، واحتياجات بناء القدرات البشرية في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد.

ولفت الوزير الرعيني الى ان المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران قوضت العملية السياسية في اليمن من خلال انقلابها على السلطة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني الشامل..مطالباً بممارسة الضغط الدولي على المليشيا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216.

كما ناقش الرعيني مع مسؤولي الديمقراطية والقانون في وزارة العدل مبادي العدالة الانتقالية واعمال القانون وبناء قدرات المؤسسات المعنية بالتحول إلى الفدرالية والمعنية بالرقابة على الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.

من جانبهم اكد المسؤولين الفلنديين تقديم كافة اوجه الدعم الممكن لمؤسسات الدولة المعنية في بناء الديمقراطية والسلام..مجددين دعم بلادهم لجهود السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها ابناء الشعب اليمني.