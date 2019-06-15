عاجل.. الجبير يصدم الحوثيين بتصريح ناري

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن العمل جار مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل سياسي في اليمن، مشددا على أن الحوثيين يتهربون من تنفيذ الاتفاقات المبرمة كل مرة.
وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية، للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.
وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية، لوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة.
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