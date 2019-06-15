كهرباء المهرة تعتزم اطلاق حملة تفتيش لضبط المخالفين

تعتزم المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية وقيادة الأمن العام، اطلاق حملة تفتيش شاملة مطلع الأسبوع القادم، تستهدف المخالفين بالربط العشوائي وغير القانوني للتيار الكهربائي.

وتأتي هذه الحملة التي تحظى بدعم كبير من السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الأمن، قبيل ربط المولدات الثلاثة الجديدة لمحطة مديرية الغيضة ودخولها الخدمة.

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى مديرية الغيضة على مدار أسبوعين، وستشمل المديريات الأخرى في المرحلة الثانية.

ودعت السلطة المحلية بالمحافظة كافة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم قبيل انطلاق الحملة المشددة، وتعريضهم للغرامات والإجراءات القانونية.

وقال نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء فرع المهرة، الأستاذ سعيد مبارك دويل، في تصريح صحفي، " أن المؤسسة تعتزم بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية وقيادة الأمن العام بالمحافظة القيام بحملات تفتيش شاملة على مخالفي ربط التيار الكهربائي بجميع مديريات المحافظة".

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وأوضح أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة زيادة نسبة الفاقد الكبيرة، بسبب انتشار كثرة سرقة التيار الكهربائي من قبل المشتركين من خلال توصيلات عشوائية وغير شرعية.

وأشار إلى أن تلك التوصيلات العشوائية تسبب في زيادة الأحمال على المولدات الأمر الذي يؤدي إلى انقطاعات خلال فترة الصيف، خصوصا في ظل معاناة المؤسسة من عجز في الطاقة التوليدية.

وتوعد المخالفين إلى أنه سيتم تحرير محاضر سرقة تيار ضدهم فور إثبات المخالفة، إضافة إلى مضاعفة غرامة السرقة وتغليظها ضد المخالفين.

وذكر أنه سيتم تكثيف حملات التفيش الفني في جميع مديريات المحافظة بالتنسيق مع مسؤولي السلطة المحلية ومدراء فروع المؤسسة بالمديريات، حتى يتم استقرار التيار وينعم المواطن بالخدمة.