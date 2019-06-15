كوريا وماليزيا تدينان هجوم الحوثيين على مطار أبها

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "إن الحكومة نددت بشدة على الهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم".

إلى ذلك، أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، من قبل مليشيا الحوثي، واصفة إياه أنه غير مقبول ويمثل خرقًا لكل القوانين الدولية.

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وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان مساء أمس، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا يؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأصيب نحو 26 شخصا من المسافرين يوم أمس الأول إثر قصف مليشيا الحوثي مطار أبها المدني بصاروخ من نوع كروز.

ولاقت عملية الهجوم على مطار أبها استنكارا دوليا على نطاق واسع.