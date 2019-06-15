قيادة انتقالي سيئون تعقد اجتماعها الدوري الثاني لعام 2019

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، يوم أمس الخميس، اجتماعها الدوري الثاني لأعضاء القيادة المحلية، برئاسة المحامي طاهر أحمد باعباد، لمناقشة أبرز المستجدات الهيكلية والتوسعة للمراكز ونشاط وعمل الهيئة التنفيذية.
وأقر الاجتماع خطة التوسعة الخاصة بإنشاء المراكز المحلية في نطاق أحياء المديرية، كما تم مناقشة جدول عقد الاجتماعات التأسيسية في تلك المراكز.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع الحضور والغياب للاجتماعات الدورية، وشدد على ضرورة التقيد الصارم بالنظام الاساسي واللائحة و اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين.
وأكد أعضاء القيادة المحلية على ضرورة تقييم أنشطة وعمل الإدارات التنفيذية شهريا لتطوير عمل نشاط تلك الادارات والمساعدة على حل الصعوبات التي تعيق نشاط عملها.
كما جرى التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل القيادة المحلية وهيتئها التنفذية، لضمان تنفيذ خطتها السنوية والمهام الموكلة إليها من قبل الجهات العليا، والوقوف مع كل مطالب الشعب الجنوبي في الجانب الخدماتي والأمني بنشر قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت والصحراء.
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