نشرة أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الجمعة، وهي كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 149
الدولار : 561
الإماراتي : 150
أسعار البيع :
السعودي : 150
الدولار : 567
الإماراتي : 151
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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