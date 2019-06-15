نشرة أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الجمعة، وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 149 الدولار : 561 الإماراتي : 150 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 150 الدولار : 567 الإماراتي : 151 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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