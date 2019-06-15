تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية.. اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في قيمتها ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عيار 24 10,358 ريال $41.46 دولار عيار 22 9,495 ريال $38.00 دولار عيار 21 9,063 ريال $36.28 دولار عيار 18 7,769 ريال $31.09 دولار Advertisements عيار 14 6,042 ريال $24.18 دولار عيار 12 5,179 ريال $20.73 دولار أوقية الذهب 322,132 ريال $1,289 دولار جنيه الذهب 72,507 ريال $290.20 دولار كيلو الذهب 10,357,938 ريال $41,457 دولار

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