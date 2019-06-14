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ورد الآن : انفجار جديد في المخا .. وظلام دامس يغرق المدينة وهذا ما يحدث ‘‘صورة وتفاصيل’’

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عدن - ياسمين التهامي - انقطع التيار الكهربائي عن مدينة المخا، منذ ظهر الجمعة، نتيجة خلل فني، في وقت تشهد المخا موجات حر شديدة.

وقال مدير مكتب الكهرباء المهندس عبده حسن، إن انفجاراً صغيراً وقع في أحد "بيبات" مولدات الطاقة في المحطة البخارية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأضاف، إن الفرق هندسية تحاول إصلاح الأعطال الفنية، وإعادة التيار، لكن ذلك قد يستغرق ست ساعات من العمل المتواصل.

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وأعرب عن أمله في تمكن المهندسين من إصلاح الأعطال، متمنياً عدم حدوث عارض جانبي قد يطيل من الفترة التي قدرها.

وتشهد المخا موجات حر شديدة، حيث تقترب درجات الحرارة فيها من 33 درجة مئوية.

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