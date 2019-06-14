عــــــــــاجل .. انباء عن تعيين " العميد طارق " قبل قليل في هذا المنصب الرفيع في وزراة الدفاع ..( شــاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن مغادرة طارق محمد عبدالله صالح إلى خارج اليمن للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي. وأفادت المصادر أن طارق محمد عبدالله صالح سيتجه إلى المملكة العربية السعودية للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد تلقيه دعوة من الأخير”. Advertisements وأضافت المصادر أن هذا التحرك لطارق عفاش يأتي عقب الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيين على مطار أبها وسيلتقي مع مجموعة من كبار ضباط الحرس الجمهوري سابقا والمرابط في جبهات القتال بالساحل الغربي منذ عدة أشهر”. وتوقعت المصادر أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا لطارق في منصب مهم بوزارة الدفاع اليمنية وتكليفه بمهمة جديدة”.

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