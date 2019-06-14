شكرا لقرائتكم خبر عن هل دقت ساعة الصفر... التحالف يبدأ زحف بري هو الأوسع في اليمن ردا على تفجيرات مطار أبها .. أسماء وتفاصيل المناطق التي تم اقتحامها حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية واسعة وصفتها مصادر عسكرية بأنها ردا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أبها الدولي بدأت قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني عمليات زحف واسعة في محافظة صعدة شمال اليمن واستعادة عدة مناطق. وأحرزت القوات اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، تقدمات جديدة في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد اللواء 63 مشاه العميد علي مرشد قوله، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف، شنت اليوم هجومًا واسعًا، على عدة مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة علب.

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