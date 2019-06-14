عـــــــــاجل : بهذا السعر يباع الدولار والريال السعودي مساء اليوم في محلات الصرافة (ألاسعار الان)

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عدن - ياسمين التهامي - تجدون فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 14/06/2019 : #الدولار : شراء : 557 ريال . بيع : 562 ريال . Advertisements #السعودي : شراء : 147 ريال. بيع : 148 ريال. حالة السوق غير مستقرة ، هناك تفاوت في الاسعار من محل صرافة إلى آخر .

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