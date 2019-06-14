شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشرف حوثي يغرس "جنبيته" في وجه أحد حراس مطعم في العاصمة صنعاء "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تناقل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة صورة لشخص مصاب بطعنة في وجهه ولازالت "الجنبية" سلاح أبيض مغروساً على وجهه حين تم إسعافه إلى إحدى مستشفيات صنعاء.
وذكر الناشطون أن مشرفاُ حوثياً في صنعاء هو من قام بهذه الجريمة بحق شخص يعمل كحارس أمن في أحد المطاعم في صنعاء حين رفض المشرف الحوثي دفع الحساب فتدخل الحارس فرد عليه المشرف الحوثي بغرس خنجره على وجه الحارس في جريمة بشعة تكشف بشاعة وجرم واستعلاء أفراد هذه المليشيا في التعامل مع أبناء الشعب اليمني.
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