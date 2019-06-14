شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة ..وزير حوثي يتناول وجبة غداء بأكثر من نصف مليون ريال في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت فاتورة من احد مطاعم العاصمة صنعاء مبلغ ماليا تجاوز نصف مليون ريال مقابل وجبة غداء لحسن زيد وزير الرياضة في حكومة المليشيات الحوثية الغير معترف بها.

ونشر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات التقطها محرر الوفاق نيوز تثبت فاتورة غداء لحسن زيد 630.000 الف ريال وفيه فاتورة ثانية من نفس المطعم صبوح حسن زيد 200000 الف.



وتسأل الناشطون " هذا وهو النحيف حق الهاشميين! فبكم يتغدى واحد منهم كرشه مثل محمد علي الحوثي!.

يذكر أن العبث الحوثي تجاوز كل الحدود إذ يتنعمون بأموال الشعب اليمني في حين أن الشعب نفسه يموت جوعا وباتت اليمن مصنفة كأسوء كارثة إنسانية في العالم.