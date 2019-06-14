رسمياً : أول توافق بين الحوثيين والشرعية منذ 2015 م ..تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء وعدن تجريان امتحانات الثانوية العامة الاحد المقبل (جدول الامتحانات)

يؤدي طلبة الثانوية العامة في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاحد المقبل، الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2018 / 2019.

وقال رئيس اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الدكتور صالح الصوفي، إن “٩٠ ألف طالباً وطالبة سيتقدمون لتأدية اختبارات الثانوية العامة يوم الأحد ويتوزعون على أكثر من ٧٥٠ مركزا اختبارياً في ١٣ محافظة محررة ، بما فيهم ٧٢٠ طالب وطالبة في سبع دول (ماليزيا – تركيا – الصين – أوكرانيا – جيبوتي – مصر – اثيوبيا)”.

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وأوضح الصوفي أن اللجنة مستمرة في استقبال “الطلاب والطالبات النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين”، مشيرا إلى “تشكيل لجنة تستقبل الطلاب النازحين لتسهيل وترتيب جميع أمورهم لتأدية الاختبارات”.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية في مارس الماضي قرارا بالغاء امتحانات الشهادة الأساسية العامة [طلبة الصف التاسع]، وأبقت على الامتحانات الوزارية لطلبة الثانوية العامة، في حين رفضت ميليشيا الحوثي القرار وأبقت على امتحانات الشهادتين في مناطق سيطرتها.

من جانبه قال رئيس لجنة النظام والمراقبة التابع لحكومة الحوثيين [غير معترف بها دولياً]، عبدالسلام الغابري، إن امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الأساسي [الصف التاسع]، ستبدأ غدا السبت وسيتقدم لها ٢٧١ الف و١٦٠ طالباً وطالبة يليها بعد غد الأحد اختبارات الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتي يتقدم لها ٢٠٣ آلاف و٨٧ طالباً وطالبة.