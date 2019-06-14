الكشف عن اخطر الاهداف الحوثية التي تم تدميرها وتشكل تهديد للأمن الإقليمي والدولي

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير أهداف عسكرية حوثية وصفها بانها “تهدد الأمن الإقليمي والدولي”, خلال الساعات الماضية . وأوضح التحالف أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية. وكانت طائرات التحالف قد شنت عدة غارات على العاصمة صنعاء شملت قاعدة الديلمي والفرقة ومعسكر الصيانه بعصر , إضافة إلى عدة أماكن أخرى . وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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