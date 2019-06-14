شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يطلق تحذير هام للمواطنين في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد، اجواء صحوة في معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات الـ24 المقبلة، محذراً المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية الجنوبية والغربية من الارتفاع العالي لدرجات الحرارة، ونصحهم بعدم التعرض لأشعة الشمس.

كما حذر المركز في نشرته الجوية – حصل “المشهد اليمني” على نسخة منها – الصيادين ومرتادي البحر في محافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز هطول امطار متفاوتة الشدة تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت.

كما توقع المركز أن تكون الاجواء في السواحل الجنوبية غائمة جزئياً نهاراً حارة رطبة مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهر خاصة على أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأن تكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال.