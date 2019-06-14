شكرا لقرائتكم خبر عن اخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن 14 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء في صنعاء وعدن : الريال السعودي 147 الدولار الأمريكي 559

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