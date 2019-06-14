شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيارات أمام السعودية للرد على التصعيد الحوثي..ماهي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال خبير عسكري أردني إن أمام السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، ثلاثة خيارات للرد على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف ناقلات النفط ومطارات المملكة.

وأوضح الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد فايز الدويري هون، أن أول الخيارات سيكون سياسيا عبر ذهاب الرياض إلى مجلس الأمن وحتى يكون للسعودية مرجعية أممية تساندها فيما ستقوم به لاحقا”.

وأشار الدويري إلى أن المسار الثاني سيتم عبر الرد الآني أي بمعنى توجيه ضربات تسمى بأهداف عقابية لمعاقبة الحوثي سواء لبعض الرؤوس السياسية إذا كانت معروفة العناوين أو المستودعات والعتاد.

وقال الدويري إن المسار الثالث للرد سيكون عبر تصعيد عسكري أوسع بأن يتم العودة من “عاصفة الأمل” إلى “الحزم” مرة أخرى بأن يكون العمل العسكري أشمل من أجل إجبار الحوثي على عدم تكرار مثل هذه لأفعال، وفق ما اوردته وكالة انباء الاناضول التركية.

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وأعلن الناطق باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن، امس الخميس، سقوط “مقذوف” حوثي على مطار أبها الدولي في إحدى صالات الانتظار ما ادى إلى إصابة 26 مدنياً، وهو ما اعتبره الحوثيون على لسان الناطق العسكري باسمهم بأنه “دفاع عن النفس”.

وبلغت عدد الصواريخ التي أطلقت الباليستية صوب المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين 227 صاروخاً حتى يوم الخميس 13 يونيو 2019.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.