شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الامن المصري تعتلق يمني بمطار القاهرة صباح اليوم " تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الاميركية أن سلطات مطار القاهرة احتجزت، اليوم الجمعة، مواطنا أميركيا من أصل يمني لحمله خنجر يمني تقليدي في حقيبته.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في جمارك مطار القاهرة لم تسمهم، القول إن الرجل، وهو مواطن أميركي يمني، هبط في القاهرة اليوم الجمعة في رحلة قادمة من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

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وقال المسؤولون المصريون “عندما تم فحص حقائب الرجل وهو في طريقه للخروج من قاعة الوصول، وجدت السلطات الخنجر في إحدى الحقائب”.

وأوضح المسؤولون أنه “إدخال خناجر الزينة – المعروفة باسم الجنبية – إلى مصر أمر غير قانوني”.

جدير بالذكر أن “الجنبية” التي يرتديها اليمنيون الرجال على خصرهم، تعتبر جزء من الملابس التقليدية وتعتبر علامة على المكانة والشجاعة.