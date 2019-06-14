شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتوعدون السعودية والامارات: الدم بالدم والحرمات قصاص والقادم اعظم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، السعودية والامارات بمزيد من الهجمات “دفاعا عن انفسهم” قائلاً “القادم أعظم”.

وأعلن الناطق باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن، امس الخميس، سقوط “مقذوف” حوثي على مطار أبها الدولي في إحدى صالات الانتظار ما ادى إلى إصابة 26 مدنياً، وهو ما اعتبره الحوثيون على لسان الناطق العسكري باسمهم بأنه “دفاع عن النفس”.

ووصف عضو فريق الحوثيين في مفاوضات السلام، عبدالملك العجري في حسابه على “تويتر” الادانات الدولية بعد الهجوم الذي نفذته الميليشيا على مطار أبها الاقليمي، أمس الخميس، بأنه “نفاق”.

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وقال العجري والذي يشغل أيضاً عضوية “المكتب السياسي” للحوثيين “لم نسمع لكم -ايها المنافقون- صوتا ولا ادانة فاشلائنا لا تنزف نفطا لتشفقوا عليها”.

وأضاف العجري “نعرف جيدا انكم تنظرون لمأساتنا وانسانيتنا وأنين جرحانا ومرضانا بجيوبكم لا بقلوبكم وعقولكم (..) لذا فان كل اداناتكم لا تساوي قطرة دم واحدة من دمنا”.

وقال العجري “لن ننتظر الاذن منكم ولا من غيركم للدفاع عن انفسنا ولا انتم من تحددون لنا كيف ندافع عن انفسنا ووطننا .. فالدم بالدم والحرمات قصاص والقادم اعظم”.

وبلغت عدد الصواريخ التي أطلقت الباليستية صوب المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين 227 صاروخاً حتى يوم الخميس 13 يونيو 2019.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.