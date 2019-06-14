شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم "السفينة اليابانية" يفاجئون الجميع بهذه الرواية حول حادثة الناقلتين.. ماذا شاهدوا قبل الانفجار؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس شركة كوكوكا سانجيو، المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيراني الليلة الماضية، واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.

وأوضح رئيس الشركة اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، أن الناقلة تضررت من أشياء طائرة، وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

ويأتي حديث الشركة اليابانية عن مشاهدة سفينة للجيش الإيراني، بعدما نشر الجيش الأمريكي اليوم الجمعة، مقطع فيديو قال إنه يظهر الحرس «الثوري الإيراني»، وهو يزيل لغماً لم ينفجر، من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات في خليج عمان.

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كذلك نشر الجيش صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته، وذلك بعد ساعات من هجوم تعرضت له أمس الخميس، ناقلتا نفط، الأولى «فرنت ألتير» النرويجية، والثانية الناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، إنه «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس.



وحمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات في خليج عمان، والتي تسببت بدفع أسعار النفط للارتفاع، وزادت من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

أما البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، فقالت إن إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي «لا أساس له» بشأن الهجمات.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات، «بإثارة الحرب»، بحسب قولها.