الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها والتحالف يقول إنه اعترض 5 طائرات مسيرة

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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها في السعودية مجدداً والتحالف يقول إنه اعترض 5 طائرات مسيرة

أعلن الحوثيون في اليمن الجمعة استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة فيما قال التحالف إنه اعترض 5 طائرات بدون طيار كانت في طريقها إلى مطار أبها وخميس مشيط.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها التي يديرها الحوثيون عن مصدر في سلاح الجو المسير التابع للجماعة أنعدداً من طائرات قاصف 2k نفذت عمليات هجومية على مطار أبها ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية فيه.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوممن اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقها الحوثيون الذين اتهمتهم بتلقي الدعم من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وكان الحوثيون استهدفوا منذ يومين مطار أبها الدولي بإطلاق صاروخ كروز وقال التحالف إن 26 مصاباً من المدنيين سقطوا على إثره.

ويبعد مطار أبها الدولي عن مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حوالي 18 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وقد افتتح في نوفمبر 1977، وتبلغ مساحته حوالي 3.547 م2، وقد بدأ العمل برحلات دولية في يونيو 2006، وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى مدينة القاهرة وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية .

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نشوان نيوز

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