شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يقدم على قتل زوجته وأولاده ثم ينتحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم رب أسرة على قتل كافة أفراد أسرته ثم انتحر في محافظة أبين، بحسب مصادر محلية. وافادت المصادر إن “المواطن أمين الفشاشي قام بقتل زوجته وثلاثة من أبنائه وانتحر بعد ارتكابه الجريمة, في قرية "امقبابة" التابعة لمديرية مودية بمحافظة أبين. Advertisements وأضافت المصادر أن “ابنه يبلغ من العمر 9 سنوات وإحدى البنات تبلغ من العمر 13 سنه والأخرى 10 سنوات”. وبحسب المصادر فإن الأب يعاني من حالة نفسية وظروف معيشية صعبة. ومنذ بدء الحرب, واليمن يعيش ظروف صعبه جراء تصاعد المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، ما أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي والخدمات الصحية واتساع رقعة الفقر, وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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