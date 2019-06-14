شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقة رعدية تصيب شخصية جنوبية بارزة في الصبيحة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر محلي في منطقة المجزاع " بمديرية المضاربة محافظة لحج أن صاعقة رعديه اصابة عوض علي حسن الصبيحي " أحد الشخصيات النضالية الجنوبية البارزة والرجل المخضرم بعطائاته السياسية الكبيرة .ومن ابرز الهامات النضالية وله تاريخ نضالي دامغ "منذ بداية اندلاع الثورة الجنوبية وعاشق لساحات الحرية على ارض الجنوب اثناء مشاركاته بساحات النضال السلمي ،وتعرض لقنابل مسيلات الدموع والرصاص الحي بعد فرض القوة العسكرية القمعية التابعة للنظام الشمالي السابق ،من ظمن قوافل المناصلين الجنوبين .
وذكر المصدر " أن صاعقة رعديه ضربت منزل عوض الصبيحي " بعد امطار غزيرة ورياح شديدة شهدتها المنطقة اليوم بعد صلاة المغرب وتسببت في أصابات قد لحقت به ونقل على أثرها الئ مشافي العاصمة عدن ،
يذكر أن عوض علي حسن الصبيحي من ابرز الشخصيات الاجتماعية والثقافيه في منطقة المجزاع والصبيحه بمضاربة لحج ويعد من الاسرة المقربة لرئيس انتقالي مركز المجزاع - اياد غانم سالم علي .
ويعد البطل المناضل من ابرز الشخصيات الذي شارك في الانتخابات المحلية السابقه في ذلك الفترة وتلقى العديد من المناصب الحكومية والمحلية ومنها رئيس مجلس الاباء في المنطقة وفي التاسع والعشرين من مايو حصل على رئيس الدائرة السياسية لاانتقالي مركز المجزاع بلحج
فيما صاعقة آخرى سقطت على موقع عسكري تابع في جبهة حيفان شمال طورالباحة وتسببت واصيب اربعة جنود من المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة رعدية تصيب شخصية جنوبية بارزة في الصبيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.