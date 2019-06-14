شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إستبعاد رجال صالح أبرز المرشحين لشغل وزير الخارجية من المنظمين لساحات 2011 وأحد الموقعين على وثيقة الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تردد خلال الساعات الأخيرة ورود اسم أبرز الشخصيات المرشحة لشغل منصب وزير الخارجية خلفا للوزير المستقيل خالد اليماني ويبدو بحسب التسريبات فإن الأوفر حظا بين الأسماء التي كانت مطروحة أمام رئيس الجمهورية هو السفير الحالي لليمن في المملكة العربية السعودي شائع الزنداني في الوقت الذي انخفظت فيه أسهم رجال على صالح الرئيس اليمني السابق بحسب ما كان يتردد والذي كان أبرز الاسماء بينها الدكتور أبو بكر القربي .أخر وزير خارجية في عهد صالح

وعلى ما يبدو أن ما أطلق عليهم رجال صالح قد تأثروا بحملة إعلامية ممنهجة من قبل خصومهم أستهدفتهم على وجه الخصوص للتأثير على فرص حضوضهم بهدف التشويش على الرئاسة والضغط عليها في أستبعاد أيا من رجال صالح حسب ما تطلق عليهم الحملة المدروسة بدقة وفي الوقت ذاته فإن الكفة مالة لرجال الساحات والمقصود ساحات الإعتصام في 2011 من المطالبين برحيل على عبدالله صالح حيث أن الساعات الأخيرة لما قبل الإعلان عن اسم أهم المرشحين في أهم حقيبة وزارة الخارجية مالة الكفة لصالح رجال ساحة 2011 من بينهم أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في أمريكا وحاليا صار السفير اليمني في السعودية والأوفر حظا لشغل منصب وزير الخارجية وهو من المنظمين للساحة يشار إلى أن شائع الزنداني السفير الحالي لليمن في المملكة العربية السعودية تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية قبل وبعد الوحدة ويحضي بحضور واسع في الخارجية اليمنية

وكان قد أعلن انظمامه لما عرف بالثورة الشبابية الشعبية بداية العام 2011 وكان حينها سفيرا لليمن لدى المملكة الاردنية الهاشمية ، وكان من أوائل الشخصيات الوطنية التي وقعت على وثيقة اتفاقية الوحدة ،

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وشغل الدكتور السفير "شائع محسن الزنداني العديد من المهام الرفيعه في السلك الدبلوماسي على مدى 35 عام ويتمتع بخبرة سياسيه، ودبلوماسيه ، واسعه .

عمل نائبا لوزير الخارجية ، وسفير لليمن لدى كل من بريطانيا ،وايطاليا ،والاردن ، وسفير غير مقيم لدى اليونان ، وألبانيا ، وصربيا ، ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو .

كما عمل في بعثات اليمن في العراق وجنيف.. السفير من مواليد مديرية جحاف ـ محافظة الضالع ؛ وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون ، ودكتوراه في العلاقات الدولية والسياسيه ..

وعمل ايضا في المجال الاكاديمي ؛ كما شارك في عضوية العديد من المنظمات الإجتماعية ، والمراكز الاقليميه ، والدولية المتخصصة.