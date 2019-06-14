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مضاربة عنيفة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة.. شاهد: تدخل سريع من قوات الأمن

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عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمضاربة جماعة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة.
وظهر في الفيديو اشتباكات ومضاربة عنيفة بين عدد كبير من الجالية اليمنية وسط صراخ وتعالي الأصوات بين المتواجدين.

وأثناء ذلك وصلت سيارة رجال الأمن، الذين اضطروا لإطلاق النار لإيقاف المضاربة.
وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استيائهم من المشهد ووصفوه بغير اللائق وطالبوا بمعاقبة من تسبب في هذه المضاربة.

 

 

 

شاهد فيديو...

مضاربه جماعيه لافراد من الجالية اليمنية في #صامطة تجبر رجل الامن بإطلاق النار لإيقاف المضاربه pic.twitter.com/oBr94I0S4g

— #جازان_الان (@now_Jazan) June 12, 2019
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#جازان_الان@now_Jazan

 

 

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شاهد فيديو...

مضاربه جماعيه لافراد من الجالية اليمنية في #صامطة تجبر رجل الامن بإطلاق النار لإيقاف المضاربه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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