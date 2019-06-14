شكرا لقرائتكم خبر عن مضاربة عنيفة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة.. شاهد: تدخل سريع من قوات الأمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمضاربة جماعة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة.

وظهر في الفيديو اشتباكات ومضاربة عنيفة بين عدد كبير من الجالية اليمنية وسط صراخ وتعالي الأصوات بين المتواجدين.

وأثناء ذلك وصلت سيارة رجال الأمن، الذين اضطروا لإطلاق النار لإيقاف المضاربة.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استيائهم من المشهد ووصفوه بغير اللائق وطالبوا بمعاقبة من تسبب في هذه المضاربة.

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