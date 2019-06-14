أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن، وآخرها الهجوم الذي تعرّض له مطار أبها الإقليمي.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أكّد المصدر أن السلطنة تحثّ على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق لعمان على استهداف الحوثيين لمطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.