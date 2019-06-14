عاجل.. أول تعليق لعمان على استهداف الحوثيين لمطار أبها

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن، وآخرها الهجوم الذي تعرّض له مطار أبها الإقليمي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أكّد المصدر أن السلطنة تحثّ على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في اليمن ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.