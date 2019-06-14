سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجبلية وامتدادها إلى المناطق الساحلية

أصدر مركز الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، توقعاته بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز انه يتوقع طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تشكيل السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجبلية وامتدادها إلى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية القريبة منها، مع هطول ألإمطار متفاوتة الشدة عليها.
وأشار إلى أن الرياح السائدة جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة رياح من 10 – 20 عقدة
وعن محافظة أرخبيل سقطرى أفاد المركز بوجود طقس غائم جزئيا، على معظم مناطق الأرخبيل مع رياح جنوبية غربية تصل الى 20 عقدة
وحذر المركز المواطنين أخد الحيطة والحذر من التواجد بالقرب الشعاب والوديان، ومجرى السيول كما نبه على الصيادين ومرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.
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