شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الطفل ”السقاف“ متوفيا قرب منزل اسرته في جده…تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سعودية أن فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ، عثر على الطفل مشاري السقاف البالغ من العمر 7 سنوات، وهو متوفى ، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الجثة وفتحت ملف التحقيق في القضية.

يُذكر أن الطفل المتوفى يعاني من مرض التوحد، ولا يتكلم ولا يفهم ، وكان قد خرج من منزل أسرته بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس ؛ ليعثر عليه قبل قليل أحد أعضاء فريق “ساعد” على مقربة من منزل الأسرة وقد فارق الحياة