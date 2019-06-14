شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي صباح اليوم الجمعة " اسعار الصرف " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة الموافق14 يونيو 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء556البيع | 561

الريال السعودي : شراء147| 148 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء557البيع | 562

الريال السعودي : شراء 148البيع | 149

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