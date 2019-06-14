شكرا لقرائتكم خبر عن وباء جديد وغريب يجتاح عدن وعشرات الوفيات والمصابين! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصل السلطات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن رصد حالات الوفاة والإصابة للعشرات من المدنيين الذين يتساقطون يومياً منذ اجتياح المحافظة السيول الجارفة بعد أمطار غزيرة هذا الأسبوع.
وقالت مصادر طبية، إن العشرات من المواطنين يتوافدون بشكل يومي على معظم مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، وسط تزايد حالة الوفيات التي تحصد من 5 ـ 6 اشخاص يومياً وفق وسائل إعلام محلية.
وأضافت المصادر أن وباء مجهول التشخيص يواصل انتشاره في مدينة عدن عقب يومين من هطول الامطار الاخيرة ، حيث يشكو المرضى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة.
ووفق المصادر فإن المستشفيات لاتزال تكتظ بالعشرات من المرضى.
وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدن بعد منخفض جوي إلى سيول غزيرة جرفت معها القمامة وفجرت مجاري الصرف الصحي ماأدى إلى كارثة بيئية وصحية.
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