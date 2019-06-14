شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بري كاسح قبل قليل على الوزارات و مقر إقامة المشاط ! .. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت أسراب من الجراد الصحراوي المسير هجوما كاسحا على وزارة الزراعة ومركز مكافحة الجراد و مقر إقامة رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، بالعاصمة صنعاء.

يأتي ذلك، في وقت وجه فيه كافة المواطنين والمزارعين منهم خصوصا، بمحافظات صعدة وعمران و العاصمة صنعاء، نداء استغاثة عاجل لكافة الجهات المحلية والدولية بإنقاذهم من غزو الجراد الصحراوي “المسير” لمحاصيلهم ومناطقهم، خلال هذه الايام.

جدير بالذكر أن أسراب الجراد تستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 150 كلم في اتجاه الريح، وبوسع الحشرات البالغة، تناول طعام طازج كل يوم يوازي وزنها تقريبا، إذ يستهلك سرب صغير للغاية في اليوم الواحد ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص، ما يشكل تهديدا مدمرا للمحاصيل ويؤثر على الأمن الغذائي.

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وكانت تقارير منظمة الفاو، أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.

و نوهت بأنه لا توجد عمليات مسح ومكافحة في اليمن حاليا بسبب ظروف الحرب والصراع والانقلاب، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد؛ الا أنهم عجزوا هذه المرة أمام طوفانه.

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