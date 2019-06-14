شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل رفض محافظي مأرب والمهرة توريد الاموال الى البنك المركزي وجوانب الفساد المتعلق بذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل رئيس الوزراء اليمني ، معين عبدالملك على خط أزمة بنكي مأرب والمهرة المركزيين، في تطور جديد في مسار الأزمة بين السلطات المحلية في المحافظات والحكومة.

وقال رئيس الوزراء بأن بنك المهرة لا يورد مواده إلى البنك المركزي وغير مربوط بالبنك المركزي، كما أكد بأن بنك مأرب يسير وفق تبويبات الميزانية لكنه تنقص أساليب الرقابة عليه لعدم ربطه آليا بالبنك المركزي حتى الآن.

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وشدد رئيس الوزراء على سرعة استكمال ربط البنكين بالبنك المركزي الرئيسي في عدن، مهدداً بإحالة المخالفين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

جاء ذلك في مقابلة مع رئيس الوزراء على قناة الإمارات على هامش زيارته لأبو ظبي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات سلبية لمحافظ البنك المركزي عن بنكي مأرب والمهرة ،قبل أن يعود ويظهر بعد ساعات من الحملة الإعلامية المنظمة التي استهدفت محافظ مأرب ويؤكد بأن البنك اتفق مع السلطة المحلية في مأرب على ربط البنك.