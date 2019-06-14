شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالخرائط..طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء اليمنية وجدل واسع في أوساط اليمنيين.. من المسؤول؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع “فلايت رادار” المتخصص في رصد الملاحة الجوية، طائرة اسرائيلية في الأجواء اليمنية ، ماأثار حفيظة اليمنيين.

وساد جدل واسع في اليمن، مساء الخميس، حيث عبر ناشطون يمنيون عن استيائهم الشديد لهذه الحادثة كون الأجواء اليمنية واقعة تحت سيطرة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات منذ 4 سنوات، بعد انقلاب الحوثيين.

ونشر الصحفي “غمدان اليوسفي” لقطات شاشة من موقع “فلايت رادار” وعلق بالقول: “طائرة مدنية إسرائيلية تعبر الأجواء اليمنية في هذه الأثناء وفقا لموقع فلايت راداد العالمي”.

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وأضاف على “تويتر” أنه بإمكان الجميع مشاهدة ذلك في هذه اللحظات، كما أن ‏هناك طائرة أخرى تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية في هامش الصورة.

أما المغرد “عمار أحمد علي” فسخر قائلا: غريبة! مش الأجواء اليمنية تحت سيطرة التحالف منذ 2015م.. يا شماتة حسن زيد!

وغرد “فؤاد الحسامي” على تويتر: طبيعي أجواء اليمن ومياهها الإقليمية كلها تحت سيطرة التحالف، صاروا هم الآمرين الناهين لدرجة أن الطيران المدني اليمني أصبح يشحت تصريحات الهبوط والمبيت والإقلاع لكافة مطارات اليمن.

يذكر أن “طيران اليمنية” الحكومي يعلن إلغاء وتأجيل رحلات شبه يومية بسبب تعنت التحالف في عمل تصاريح عبور للطائرات التابعة للحكومة الشرعية.