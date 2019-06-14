مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء أمس الخميس، تعزيزات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت الغارات تعزيزات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها الى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، مما أدى تدمير عربة نوع ( B M W )، وآليات أخرى.

كما استهدفت الغارات موقعا لمليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى الى تدمير سلاح عيار (23)، ومصرع عددا من عناصر المليشيا كانوا متواجدين في الموقع المستهدف.

وكانت مقاتلات التحالف، استهدفت، الأربعاء، تجمعات المليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.