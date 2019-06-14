شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الاديب الشاعر فريد بركات يبحث 50 أغنية وطنية و20 أخرى عاطفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نجل الاديب والشاعر والمفكر اليساري الراحل فريد بركات عن عثوره على رسالة مهمة تتعلق بإرث غنائي لوالده لدى شاعر يمني كبير ورد اسمه في تلك الرسالة.

ووجه نورس فريد بركات رسالة بصورة تعميم الى ” الاخوة الاعزاء اصدقاء الفقيد فريد بركات.هل منكم من يعرف الشاعر عباس الديلمي؟”.

واضاف نورس موضحا اهمية البحث عن الشاعر الديلمي “هناك رسالة منه لابي عام ٢٠٠٤ يقول فيها انه يحتفظ بنسخ لخمسين اغنية وطنية وعشرون اغنية عاطفية لابي

ويبدو من رسالته انه يعمل في الاذاعه والتلفزيون صنعاء”

مناشدا في منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك ومنحه رقمه او طريقة الوصول اليه.

والشاعر الديلمي شغل منصب مدير اذاعة صنعاء واحد اعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ثم انسحب منه بعد استقطاب صالح له وصاحب اوبريتات ومنها اوبريت خَيَـلـُت بَـرَاقـا لََمَـَـــع من كلماته لحن الموسيقار أحمد بن غودل غناء فرقة الإنشاد بعدن واوبريت خليجي 20 .