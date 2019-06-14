شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر أهدافاً حوثية باليمن تهدد الأمن الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، أن قوّاته قامت بتدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال «التحالف» إن الأهداف التي دُمِّرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، في عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين المدعومين من إيران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن تعهد بردّ صارم ضد الميليشيات بعد شنها، أمس، هجوماً إرهابياً استهدف صالة سفر في مطار أبها جنوب المملكة وتسبب في إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء