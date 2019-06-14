شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية تتوعد الحوثيين برد حازم و"صرامة لا تنكسر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت وزارة الدفاع السعودية، مليشيات الحوثيين برد حازم بعد القصف الصاروخي الذي طال مطار ابها الدولي، جنوب غربي المملكة فجر يوم الاربعاء.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن استهداف الميليشيا لمطار مدني يعتبر تجاوزا يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.

وقال "إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة"

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وأضاف خالد بن سلمان : "منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي..على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

وكانت مليشيات الحوثيين قد اعلنت عبر وسائلها الاعلامية التابعة للجماعة، عن استهداف مطار أبها في وقت مبكر من فجر الأربعاء بصاروخ كروز، وان الصاروخ اصاب هدفه بدقة.

ونتج عن القصف حسب بيان للتحالف العربي "إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".