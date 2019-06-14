شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاقتصادية توقف ملاك احد الشركات النفطية بتهمة تهريب المشتقات للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت اللجنة الاقتصادية ان النيابة العامة وجهت بمنع ملاك احد الشركات المستوردة للمشتقات من السفر و التحقيق معهم بشبهة تهريب المشتقات للميليشيات الحوثية و عدم الالتزام بقرار الحكومة رقم ٧٥.

واوضحت اللجنة ان قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية تجري التحقيقات اللازمة مع أحد السفن الناقلة للوقود في شبهة تسللها و تهريبها المشتقات النفطية للميليشيات الحوثية.

وذكرت اللجنة ان المحامي العام وجه بمنع ملاك الشركة المستوردة من السفر و التعميم بهم عبر الانتربول الدولي للتحفظ عليهم لأغراض التحقيق حول عدم التزامهم بقرار الحكومة رقم ٧٥ و آلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وأشارت اللجنة الاقتصادية الى انها تعمل على إخراج تلك الشركة من قائمة التجار المؤهلين لاستيراد المشتقات النفطية حتى انتهاء التحقيقات.