شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولي المليشيا بالمحويت يهربون قتلة موقوفين بالسجن دون علم القضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بمحافظة المحويت أن مسؤولي المليشيا بالمحافظة قاموا بتهريب قتلة من السجن دون علم السلطات القضائية.

وأوضح المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني " ان محافظ المحافظة فيصل بن حيدر -المعين من المليشيا- ومدير السجن المركزي، قاما بإخراج أربعة متهمين، في قضية قتل المجني عليها خديجه منصور الصايدي، من السجن، خلال اجازة العيد، دون علم المحكمة والنيابة مقابل مبالغ مالية تلقوها من الجناة وفقا للمصدر.

واشار المصدر الى انه تم ايقاف المتهمين المفرج عنهم، وايداعهم السجن في قضية منظورة أمام المحكمة في الوقت الحالي، فيما الجناة خارج السجن.

ونوه المصدر بأن والد الجناة وسبعة من عياله قاموا بقتل أخيهم(زوج المجني عليها) وهددوها بالسلاح(قبل أن يقوموا بقتلها) لكي تعترف بأنها قتلته؛ لكنها رفضت ذلك، وفقا للمصدر.

ولفت المصدر ان الجناة قاموا بقتل زوجة اخيهم بنت الصايدي، ظلما وعدوانا؛ ما استدعى حضور الاجهزة الامنية، التي باشرت عملها بحبس أربعة منهم في السجن المركزي بالمحافظة.

وتشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا انفلات امني غير مسبوق.

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