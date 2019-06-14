شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إيران مسؤولة عن مهاجمة ناقلتين في خليج عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.

في غضون ذلك نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسؤول أميركي ذكرت أنه طلب عدم نشر اسمه إن “عبوة لم تنفجر، يعتقد أنها لغم لاصق، رصدت على جانب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم يوم الخميس في خليج عمان”.

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وأوضحت “رويترز” أنه إذا تأكد ذلك فإن أسلوب الهجوم سيكون مماثلا للأسلوب الذي تعتقد الولايات المتحدة إنه استُخدم الشهر الماضي عندما تعرضت أربع ناقلات لهجوم قبالة ساحل الإمارات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران مسؤولة على الأرجح عن هذه الهجمات وهو ما تنفيه طهران.

وتعرضت ناقلتي نفط تعرضتا، اليوم الخميس، لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) “نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بمضايق (المنطقة). إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد”.