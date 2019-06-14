شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف ناقلتي نفط..السعودية ترفع الجاهزية وتؤكد: سنتخذ اجراءاتنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، وذلك في أول تعليق رسمي على الهجمات التي طالت ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال الفالح إن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية ترفعان درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

وشجب الفالح الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان، لافتاً إلى أنه “استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم”.

وأكد الفالح التزام السعودية ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.