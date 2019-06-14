شكرا لقرائتكم خبر عن أول مؤسسة عربية تحصل على شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت الهيئة العربية للتصنيع في مصر التابعة للجيش المصري على شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية، إنه تم منح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع شهادة تصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية طبقا للمواصفة AS 9100 D ، وEN 9100:2018 من شركة ICIM الإيطالية.

وبموجب هذه الشهادة يعد المصنع هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الحاصلة على هذه الشهادة.

وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، وتشرف على تسعة مصانع حربية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.

وأنشئت الهيئة عام 1975 بالتعاون ما بين مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف الإشراف على تطوير قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة، وفي عام 1993، منحت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أسهمهما لمصر في الهيئة والتي بلغت قيمتها آنذاك 1.8 مليار دولار، وأصبحت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.

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