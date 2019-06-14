شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية تعلن نقل 1500 مهاجر من عدن إلى بلدانهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها نقلت أكثر من 1500 مهاجر عبر 12 رحلة جوية من مطار عدن الدولي إلى بلدانهم عبر برنامج “العودة الطوعية الإنسانية”.

جاء ذلك على لسان كبير منسقي المنظمة الدولية للهجرة، فراس البديري، خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن نائب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة.

وقال البديري إن المنظمة تدرس حالياً وبالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشتركة، خيارات الاستمرار في عملية النقل الطوعية وتعزيز قدرات نقاط الاستجابة للمهاجرين في العاصمة المؤقتة عدن.

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من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية أهمية “وضع حلول جذرية لمسببات تدفق المهاجرين إلى اليمن لما لها من تداعيات أمنية وإنسانية كبيرة على بلادنا والمنطقة”.

وطالب الحضرمي بوضع حلول لعمليات تهريب المهاجرين وتطوير برامج توعية بالتعاون مع المنظمة للحد من آثار الترويج الكبير للمعلومات المضللة التي تشجع على استمرار تدفق المهاجرين الافارقة إلى بلادنا.

ووفق احصاءات دولية، وصل 150 ألف مهاجر إلى اليمن في العام 2018، مقارنة مع وصول 100 ألف في 2017.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كشفت في ابريل 2018 أن بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).