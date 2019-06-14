شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: لدينا تسجيل مصور لجنود إيرانيين يزيلون لغمًا من جانب ناقلة يابانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة، لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية يوم الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه راجع التسجيل بنفسه، ويظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجمات خلال إبحارهما في خليج عُمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا ونقلهم إلى ميناء ”جاسك“ الإيراني.

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقال بومبيو في تصريح صحفي إن ”التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات“.

وردًا على ذلك، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن طهران ”ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي لا أساس له“ بشأن الهجمات على ناقلتي النفط.

وأضافت البعثة في بيان أن إيران تدين الاتهامات الأمريكية ”بأشد العبارات“.