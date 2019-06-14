شكرا لقرائتكم خبر عن طيار حوثي لقناة ايرانية: تفجير الناقلات بخليج عمان مفتعل بهدف شيطنة المنطقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم القوات الجوية التابعة لمليشيا الحوثي، أن تفجير الناقلات بخليج عمان عمل مفتعل بهدف شيطنة المنطقة وإنقاذ السعودية والإمارات.

وأوضح العميد الركن طيار عبدالله الجفري، الناطق باسم القوات الجوية التابعة للمليشيا في تصريح ل" العالم" الايرانية، ان الحادث مفتعل والهدف منه شيطنة المنطقة واشعالها من أجل توريط القوی الكبری في مواجهة مباشرة من أجل تغطية الفشل الذي باءت به السعودية والامارات حتی يتنسی لها حفظ ما تبقی من ماء الوجه.

ونوه الجفري بأنه إذا لم يكن كذلك فهو دليل علی ضعف استخبارات هذه الدول(يقصد دول الخليج العربي) في حماية أمنها الوطني حيث يمكن استهداف سفن عند أراضيها دون أن تستطيع تحديد من هو المستهدف لها.

واكد الجفري على أنه لايمكن ان تفشل جميع الدول في معرفة مصدر هذا العمل التخريبي.

وتم استهداف ناقلتي نفط عملاقة صباح الیوم الخميس في مياه بحر عمان، ما أدی الی اشتعال النار فيهما و انتشال طاقمهما بالكامل.

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