شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هجوم حوثي على مطار أبها جنوب السعودية بخمس طائرات مسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت فجر اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وأضاف: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

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وشدد المالكي على حق التحالف المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

هذا وأعلن الحوثيون فجر اليوم عن هجمات متعددة استهدفت مطار أبها الدولي بطائرات مسيرة من طراز قاصف K2، زاعمين أن الهجوم أسفر عن توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين، حيث استهدف الحوثيون صباح الأربعاء مطار أبها بصاروخ بالستي ما أدى إلى وقوع 26 إصابة في صفوف المدنيين.