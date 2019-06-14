شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تختطف طفلة لاجئة في عدن ويتناوبون على اغتصابها …والشرطة تلقي القبض عليهم …تفاصيل ماجرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شرطة القاهرة في محافظة عدن انه تم الامساك بعصابة متهمه باغتصاب طفلة صومالية داخل عدن

وقالت الشرطة في بيان لها انه وفور تلقيها بلاغ من والدة الطفلة عبر منظمة شؤون اللاجئين.

وفورا وبتوجيهات مباشرة وسريعة دون تردد تم إحالة القضية لرئيس البحث محمد سعيد والملازم عبدالحميد ونزلت قوة للقبض على الوحوش البشرية وحجزهم في قسم شرطة القاهرة. لإستكمال التحقيقات واحالتهم للنيابه العامة,

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وتمت تفاصيل ضبط الجناة بدعم وإسناد من مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع ,



وفي ذات السياق قالت الطفلة وهي تروي ماجرى لها من وحوش بشرية لاتعرف دينا ولاعرفا ولا اخلاق انه في. يوم وقفه عيد الفطر كنت اشتغل في فرزه الرويشان تفاجأت بشخص يقول اذهبي لفلان يريد يعطيك فلوس وذهبت للرجال الثاني والذي كان بجانب أحد العمائر المهجورة فوضع شخص ثالث يده على فمي وقام الشخص الثاني بإنزال سروالي وهكذا لم تستطيع الطفلة إكمال ما حدث دون رحمة أو شفقة.. من الوحوش البشرية الذي تناوب جميعهم على اغتصابها .



وبقيت على ذلك الحال تالث أيام. العيد وهي تمسح دموعها وتبكي بحرقة: “بعد ثلاثة أيام، الام تلاحظ تصرفات غريبة على طفلة فقامت الام بضغط عليها لتبوح بكل شيء وبالأشخاص الذين كانوا يعملون في نفس المكان .

