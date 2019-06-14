شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الأجنبية تواصل التراجع امام الريال اليمني مع بداية يوم الجمعه …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مع بداية الجمعه أسعار الشرا ء : السعودي : 146

الدولار : 555

الإماراتي : 148

العماني : 1420 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 147.5

الدولار : 562

الإماراتي : 150.5

العُماني : 1450 مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العملات الأجنبية تواصل التراجع امام الريال اليمني مع بداية يوم الجمعه …اخر التحديثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.